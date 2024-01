ÖHV-Männer wahren mit Sieg Olympia-Chance

Österreichs Hockey-Männer-Nationalteam hat am Sonntag beim Olympia-Qualifikationsturnier in Valencia gegen Ägypten einen 2:0-Sieg gefeiert. Infolge der 1:4-Niederlage am Vortag gegen Spanien und vor dem Mittwoch-Match (14.15 Uhr) gegen Südkorea liegt die ÖHV-Truppe in Pool B auf Rang zwei auf einem Aufstiegsrang.