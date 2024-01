„Schmerzhafter Kompromiss“ um altes Kraftwerk

Das Projekt, das unter anderem mit einer höheren Staumauer die Menge an erzeugtem Ökostrom am Standort knapp verdoppeln sollte, befindet sich seit 2017 in der Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Pläne waren aber heftig umstritten, etliche Umweltschutzorganisationen und Anrainer leisteten heftigen Widerstand.