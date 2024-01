Polizei-Notruf: Graz hat zu wenige Uniformierte

Die steirische Polizei geht personell vielerorts am Zahnfleisch. Die „Krone“ berichtete jüngst über zwei „Problem-Bezirke“, in denen die Misere besonders dramatisch ist: Liezen und Bruck-Mürzzuschlag. In den Gemeinden letzterer Region versahen im November laut einer internen Quelle 53 Polizisten weniger Dienst als vorgesehen (nur 183 von 236). In Bruck/Mur fahren laut dieser Berechnung von 41 Beamten nur 28 zu Einsätzen, in Mürzzuschlag von 37 nur 27.