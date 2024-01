Urlauber gerieten bei Après-Ski aneinander

Eine deutsche und eine niederländische Urlaubergruppe sind am Freitag in einem Lokal in Kaprun im Pinzgau bei einer Après-Ski-Party aufeinander losgegangen. Ein 25-jähriger Deutscher und ein 24-jähriger Niederländer wurden verletzt und mussten von der Rettung versorgt werden. Die Lage beruhigte sich erst mit dem Einschreiten der Polizei.