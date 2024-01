Neunjährige am Schulweg von Auto erfasst

Großer Schreck auf der Wiener Straße in Asten: Ein 18-jähriger Ortsansässiger übersah am Donnerstag um 7.45 Uhr ein ebenfalls einheimisches Mädchen (9), das am Weg in die Volksschule Asten war. Als sie die Wiener Straße auf einem Zebrastreifen überquerte, wurde sie vom Auto des 18-Jährigen erfasst und fiel zu Boden.