Alkolenker wollte nach Unfall flüchten

Was war passiert? Der 37-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der B311 (Pinzgauer Straße) in Richtung Zell am See unterwegs. Im Ortsteil Harham touchierte er Leitpflöcke am Fahrbahnrand, konnte aber noch weiterfahren. Wenig später verlor er in Gerling allerdings erneut die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. Sein Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.