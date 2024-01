Können Sie die SPÖ noch ernst nehmen?

Hat die SPÖ die paar Groschen so nötig?

Statt einer eindeutigen Haltung und klarer Konsequenzen muss sich der angewiderte Wähler mit enttäuschten und traurigen Worten des Parteichefs Andreas Babler begnügen. „Es schmerzt mich“, sagte er am Montag in der ZIB 2. Solange Gusenbauer seine 7,80 Euro Mitgliedschaftsgebühr zahlt, könne er aber auch Mitglied sein, Parteischädigung hin oder her. Hat die SPÖ die paar Groschen so nötig, dass sie die über ihre eigene Glaubwürdigkeit stellt?