Fünf Teilnehmer an Versammlung angezeigt

Wie berichtet, hatten sich am Sonntag hunderte Menschen am Jahrestag der Acca-Larentia-Morde in Rom versammelt. In der Via Acca Larentia hatten Linksterroristen am 7. Jänner 1979 zwei junge Neofaschisten erschossen, ein dritter starb später. Seither finden jährlich Gedenkfeiern vor dem ehemaligen Sitz des neofaschistischen Movimento Sociale Italiano (MSI) statt.