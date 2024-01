Kriminell guter Lesestoff mit Donald, Micky & Co.

Im LTB Nr. 580 „Wer war‘s?“ laden zehn Geschichten zum ermitteln ein und lassen den Puls eines jeden Hobbydetektivs schneller schlagen. So lädt zum Beispiel ein mysteriöser Gastgeber die Ducks auf Spurensuche in ein Schloss ein. Wer hat die Truppe in die spektakuläre Location eingeladen? Dies gilt es mit kriminalistischem Feingefühl herauszufinden und wer könnte das besser meistern als die Ducks. Die Entenhausener stellen das gesamte Schloss auf den Kopf und entdecken dabei so manchen geheimnisvollen Schlupfwinkel ...