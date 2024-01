Maikens große Traumrobe für den Opernball

Vorarlberger Beitrag

Maiken Kloser hat während ihres Studiums an der Akademie der bildenden Künste 2014 das Label Maiken K. gegründet. 15 Jahre lebte sie in der Bundeshauptstadt, mittlerweile ist sie wieder in ihre Heimat Vorarlberg zurückgekehrt und fertigt in ihrem Atelier in Hohenems Ready-to-wear-Kollektionen und auch einzigartige Abend- und Brautmode nach Maß. „Der Event ist der perfekte Anlass für mich, wieder einmal in Wien zu arbeiten. So kann ich auch einen Vorarlberger Beitrag zum Wiener Opernball beisteuern.“