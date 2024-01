Stürmerin Kerr mit Kreuzbandverletzung lange out

Sam Kerr ist die nächste Topspielerin, die wegen einer Kreuzbandverletzung wohl eine lange Pause vor sich hat. Die 30-Jährige erlitt die Blessur im Rahmen eines Vorbereitungs-Trainingslagers von Chelsea in Marokko. Die „Blues“ gaben am Sonntag nur bekannt, dass sich Kerr am vorderen Kreuzband verletzt habe und in den kommenden Tagen von einem Spezialisten untersucht werde. Für Chelsea und Australiens Nationalteam ist das ein schwerer Schlag.