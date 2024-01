300 Kilometer Flucht quer durch Oberösterreich

Kurz nach Mitternacht war der Dieb in ein Haus in Viechtach im Landkreis Regen eingestiegen und hatte den Schlüssel für den vor der Tür stehenden Luxus-Wagen, einen BMW, entwendet. Opfer, beziehungsweise Zeugen sahen den Dieb Richtung Süden flüchten und daher lag die Vermutung nahe, dass der Ganove nach Österreich wollte. Die bayrische Polizei alarmierte also die Kollegen jenseits der Grenze.