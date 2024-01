Vielfältige Routen für Skitourengeher geboten

Am Wochenende werden die Lawinen-Karten neu gemischt: Wind und Schneefall! Da ist es besser, vom Kampl übers Langtal, die weniger heikle Normalroute, abzufahren. Dort erfolgt auch der Aufstieg. Vom Parkplatz Mauerreith die Forststraße (oder kürzer am Sommerweg) zur Hütte mit Wilderer-Gedenktafel (1300…m). Über Wiesen bergauf zur Lederingalm, zur nächsten Hütte (Untermahd) und bis knapp unter die Mahdalm. Auf 1470 m die flache Straße links zur Loseggalm (kurz bergab), dann nach Südosten, eine Kuppe mit Hochsitz rechts umgehen (Graben). Weite Böden führen zur Hütte am Fuß der nächsten Kuppe. Im rechten Teil des Langtals aufwärts, zuletzt steiler (Harscheisen oft hilfreich). Über einen flachen Kamm und den Schlusshang in den Sattel zw. Kamplbrunnspitz und Kampl (Skidepot). Rechts zum Kampl-Gipfelfelsen und in kurzer Kletterei zum Kreuz (2050 m) – oft vereist, Absturzgefahr, im Zweifel verzichten!