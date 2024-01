Dornbirn: Bewohner warf Christbaum auf den Griller

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr darüber informiert, dass es in einer Wohnungsanlage in Dornbirn brennen würde. Das Feuer würde in einer der oberen Wohnungen wüten. Als die Florianis vor Ort eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Denn keineswegs handelte sich bei der Angelegenheit um einen klassischen Wohnungsbrand. Im Grunde brannte es gar nicht.