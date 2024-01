Manuela Auer für mehr Fairness in der Arbeitswelt

Volles Haus in der Inatura in Dornbirn: Rund 250 Mitglieder von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) und Ehrengäste kamen am Donnerstagabend, um den Auftakt zur AK-Wahl vom 26. Jänner bis 8. Februar einzuläuten. Spitzenkandidatin und AK-Vizepräsidentin Manuela Auer gab sich in ihrer Rede kämpferisch: „Wir wollen ganz klar dazugewinnen und ein mächtiges Gegengewicht zu den ÖVP-nahen Kräften in unserem Land sein, damit nicht immer nur Unternehmens- und Arbeitgeberinteressen im Vordergrund stehen. Wir brauchen eine starke FSG in der AK Vorarlberg!“