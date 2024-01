Verkehrsunfall mit mehreren Pkw auf Tauernautobahn

Zum Abfahrtsbereich Pfarrwerfen musste heute das Rote Kreuz Salzburg ausrücken. Dort waren laut ersten Informationen mehrere Pkw an einem Verkehrsunfall beteiligt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Krankenwagen in das Landeskrankenhaus nach Salzburg gefahren. Zwei weitere Beteiligte begaben sich laut Rotem Kreuz selbstständig in medizinische Behandlung.