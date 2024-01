Es gibt wieder mehr Arbeitslose in Salzburg

12.237 Salzburger sind derzeit ohne Job. Damit gibt es 583 mehr Arbeitslose als noch vor einem Jahr. Dennoch liegt die Arbeitslosenquote in Salzburg mit 4,3 Prozent unter dem bundesweiten Wert von 7,8 Prozent. Salzburg liegt damit auf Platz zwei hinter Tirol. Am meisten betroffen von Arbeitslosigkeit waren die Stadt-Salzburger und die Pinzgauer, während es im Flachgau und Tennengau kaum Veränderungen gab. Es gibt zwar weniger offene Stellen, die Baubranche, Gastronomie und Hotellerie suchen dennoch Personal. Auch im Handel und in der Produktion blieben wieder mehr Stellen unbesetzt: 9344 sind es auf alle Branchen verteilt.