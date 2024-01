Iran schickt nun Kriegsschiff ins Rote Meer

Iranisches Kriegsschiff will „Routen sichern“

Unterdessen hat der Iran nach eigenen Angaben ein Kriegsschiff ins Rote Meer entsandt. Die Fregatte Albors passierte die Meerenge Bab al-Mandab, wie das Onlineportal „Nur News“ am Montag berichtete. Nähere Gründe für den Einsatz der Fregatte wurden nicht genannt. Allerdings verwies die iranische Nachrichtenagentur Tasnim darauf, dass Militärschiffe bereits seit 2009 in der Region aktiv seien, um „Schifffahrtsrouten zu sichern“ und Piratenangriffe abzuwehren.