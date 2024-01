Legendäre Momente im Luxushotel gewinnen

Genuss & Wellness - eine perfekte Synthese, die im Luxushotel „Scheiblhofer The Resort“ vom Winzer Erich Scheiblhofer ganz klar im Mittelpunkt steht. Er errichtete nahe des Andauer Weinguts ein Wein-Wellness-Resort der Extraklasse. „Scheiblhofer The Resort“ stellt ein Hybrid-Hotel dar und ist sowohl für Wein- und Gourmetliebhaber sowie Familien, als auch für Businessgäste gedacht und Sie haben die Chance, einen Kurzurlaub in das 4*S Wellness-Resort zu gewinnen