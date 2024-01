Kufenkünstler mit gleichzeitigem Hoch und Tief

Charmante Notlösung

Bei Letzterem agierte Linz so dürftig, dass offenbar kein würdiger „Man of the Match“ zu finden war, weshalb Spielsponsor VKB als charmante Notlösung stellvertretend für einen Spieler das Publikum ehrte. Das Linz in den Wochen davor auch mit neun Heimsiegen in Serie und Platz zwei angelockt hatte. Damit dank einem Hoch, dem jedoch vier Pleiten binnen fünf Spielen folgten! Aber eben auch das Besucher-Highlight gegen Graz. Umso wichtiger war das 5:2 am Neujahrstag in Villach, zumal bereits am Mittwoch Salzburg auswärts wartet . . .