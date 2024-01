Am Neujahrstag weint Alko-Lenker Führerschein nach

„Dry january“, also kein Alkoholkonsum im Jänner: dieser Vorsatz dürfte einem Autolenker (50) aus dem Bezirk Amstetten leichter fallen als geplant. Denn er baute um 5.30 Uhr früh in einem Kreisverkehr in Enns einen kapitalen Unfall, beging Fahrerflucht und weint jetzt seinem Schein hinterher.