Nach Unfall: Polizei sucht rotbärtigen Snowboarder

Hinweise an Polizei erbeten

Nun ist die Polizei auf der Suche nach dem am Unfall beteiligten Snowboarder. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 20 bis 30 Jahre alt, schwarz gekleidet, sprach Hochdeutsch, hatte rötlichen Bart.

Hinweise sind an die PI Klösterle erbeten. Tel. +43 (0) 59 133 8104