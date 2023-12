Was ich den Grünen wünsche

Sobotka, Abschiebung, Klima - und die Grünen lächeln

So ist es für eine selbst ernannte Transparenzpartei ein trauriges Bild, wenn sie keine klaren Worte zur Sobotka-Chose findet. Für deren Wähler muss auch die Abschiebung von zwei in Österreich geborenen Kindern unter grüner Duldung ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Und auch obwohl Grün in der Regierung ist, wird Österreich das EU-Klimaziel für 2030 klar verfehlen. Diese Fakten wird die einst so stolze Öko- und Moralpartei nicht weglächeln können!