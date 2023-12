Türkisches Militär greift PKK-Stellungen wieder an

Der erste Angriff fand am Freitagabend statt, der nächste wurde am Samstag verübt. Laut dem türkischen Verteidigungsministerium steckt die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hinter den Attacken. Die PKK führt seit Jahrzehnten einen Aufstand in der Türkei und wird von der EU sowie den USA als Terrororganisation eingestuft. Seit Beginn des Konflikts 1984 sind zehntausende Menschen ums Leben gekommen. Das türkische Militär geht in der Südosttürkei und im Nordirak regelmäßig mit Einsätzen gegen die PKK vor. Diese verübt wiederum vor allem auf türkische Sicherheitskräfte Anschläge. Immer wieder kommen dabei aber auch Zivilpersonen ums Leben.