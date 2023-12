Auch das Wetter gibt sich zu Weihnachten friedlich

Pegel gehen langsam zurück

Der hydrografische Dienst des Landes gab ebenfalls vorsichtige Entwarnung. „Entlang der Donau weisen die Pegelstände gleichbleibende bis leicht fallende Tendenz auf. In Grein wird noch ein leichter Anstieg des Wasserstandes erwartet. Der Donaupegel in Mauthausen bewegt sich weiterhin noch über der Warngrenze. Der Wasserstand der Donau in Linz pendelt entlang der Warngrenze. Inn, Traun und Enns weisen fallende Tendenz auf. Dieser Trend wird sich heute über den Tag weiter fortsetzen. Der Rückgang der Wasserstände erfolgt langsam. Die Niederschlagsintensitäten im Mühlviertel und in den südlichen Landesteilen werden heute wesentlich geringer. Die Wasserstände an den kleinen Zubringergewässern sind rückläufig. Jedoch sind die Wasserführungen im Mühlviertel auf hohem Niveau“, vermeldet man.