Erste Bank spendet 50.000 Euro für „Funken Wärme“

Anfragen bei Caritas stark zugenommen

Dank der Spende ist in der Sozialberatung wichtige Arbeit für Menschen in Not möglich. Denn die Unterstützungsanfragen haben stark zugenommen. „Im letzten Jahr gab es um 50 Prozent mehr Erstkontakte als im Jahr davor - nicht nur bei uns in Wien, sondern in allen 71 Sozialberatungsstellen der Caritas in ganz Österreich“, erzählt Doris Anzengruber, Leiterin der Sozialberatung in Wien.