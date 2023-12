Das Jugendamt und seine Fehleinschätzungen

Kein Eingreifen trotz Anzeigen

Fehleinschätzungen geschahen schließlich nachweislich in der Tragödie um den beinahe zu Tode gefolterten Buben aus Niederösterreich, der 2022 über Monate hindurch von seiner Mutter in Geiselhaft gehalten wurde, von ihr kaum Essen bekam, ständig brutal verprügelt und bei Eiseskälte in eine Hundebox gesperrt wurde – gefesselt, geknebelt und nackt. Und nein, Sozialarbeiter erkannten das Leid des Buben nicht, obwohl eine seiner Lehrerinnen und ein Arzt Anzeigen wegen vermuteter Misshandlungen an ihm erstattet hatten.