Verbund unterstützt „Krone“-Aktion mit 100.000 €

Der Energieversorger Verbund war auch in diesem Jahr ein wichtiger Kooperationspartner der großen „Krone“-Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“. Verbund- CEO Michael Strugl übergab nun eine Spende in Höhe von 100.000 Euro an Barbara Stöckl, die Schirmherrin der Initiative, sowie an Caritas-Präsident Michael Landau, die für die Hilfe danken.