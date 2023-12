Billa spendet 150.000 Euro für „Ein Funken Wärme“

„Aufrunden“ und Menschen in Not helfen

Zusätzlich zur 150.000-Euro-Spende kommen noch rund 15.000 Euro aus der Aktion „Aufrunder bewirken Wunder“, die den ganzen Dezember über „Funken Wärme“ gewidmet wird. Worum geht es bei der Initiative? Wer bei Billa einkauft und Menschen in Not helfen möchte, sagt an der Kassa einfach die Worte „Aufrunden, bitte“.