Verbund unterstützt wieder „Krone“-Hilfsaktion

So erhalten Sie Unterstützung

Sind Sie in finanzieller Not und können zum Beispiel Ihre Strom- oder Gasrechnung nicht mehr bezahlen? Dann wenden Sie sich an die Hotline der Caritas unter 05/17 76 300 (Mo bis Fr von 9 bis 13 Uhr) oder Sie kontaktieren die Online-Sozialberatung der Caritas.