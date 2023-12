„Funken Wärme“: Wien Energie spendet 200.000 Euro

Energiegutscheine für Betroffene

„Bei ,Ein Funken Wärme‘ kommt die Hilfe dort an, wo sie gebraucht wird, bei Menschen in besonderen Notlagen. Deshalb unterstützen wir auch in Form von Energiegutscheinen“, erklärt Wien-Energie-Geschäftsführer Strebl weiter. Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie 05/17 76 300 (Ortstarif), Mo bis Fr, jeweils 9 bis 13 Uhr, oder wenden Sie sich an die Online-Sozialberatung.