2 Millionen €: EVN stockt Energiehilfe Fonds auf

Geld aus dem Fonds erhalten in erster Linie EVN-Kunden mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich, die armutsgefährdet sind und Gefahr laufen, ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen zu können. Wer Hilfe benötigt, kann sich an die Caritas-Hotline (Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr) unter 05/17 76 300 oder an die Online-Sozialberatung wenden.