Im Notquartier: Vor dem Baum sind alle gleich

Die Lebensgeschichten schockieren: Da ist die Mutter, die vor unvorstellbarer häuslicher Gewalt geflüchtet ist, der in Wien gestrandete Bursch mit grauenvollen Erfahrungen aus einem Kinderheim, und der ältere Mann, der seinen Verwandten daheim aus Scham immer noch vorschwindelt, dass er es „in Wien geschafft“ hat. Doch zu Weihnachten wird all das für ein paar Momente egal - wenn Alena Mach, Leiterin des Donaustädter Volkshilfe-Notquartiers „Nordlicht“ dort die Weihnachtsfeier ausrichtet. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.