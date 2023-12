Salzburger Kappacher meldet sich im Weltcup zurück

Souverän kämpfte sich der 30-Jährige in den Dolomiten durch Achtel-, Viertel- und Halbfinale. In den zwei letzten Heats fuhr er gar als Erster durchs Ziel. Nur im Finale wollte es nicht ganz klappen. Nach gutem Start rutschte der Pongauer von Rang zwei auf vier zurück, verlor den Anschluss. Der Sieg in Südtirol ging an den Kanadier Jared Schmidt, gefolgt von den Franzosen Nicolas Raffort und Youri Duplessis Kergomard. Kappacher musste sich mit den undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Sein bestes Ergbenis im Welt Cup seit fast zwei Jahren. Der Vorarlberger Mathias Graf gewann das kleine Finale, wurde Fünfter.