Nachhaltigkeit in der rot-weiß-roten Barszene

Dies hat die Rum-Marke Diplomático bereits seit Jahrzehnten verinnerlicht. In seinen Produktionsstätten in Venezuela wird darauf geachtet, Abfall zu vermeiden und zu recyceln. So werden 100 Prozent der Abwässer als organischer Dünger für die umliegenden Zuckerrohrfelder verwendet und der Dampf aus der Destillation zur Energiegewinnung genutzt.