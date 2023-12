ÖBB: Kaputte Railjets diese Woche wieder startklar

Erste Garnitur wieder auf der Strecke

„Wir haben derzeit eine herausfordernde Situation, weil wir momentan zu wenig Züge haben. Ich entschuldige mich dafür bei all unseren Fahrgästen, die deswegen Verspätungen, Ersatzgarnituren und überlange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen“, sagte Garstenauer. „Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Railjets wieder flottzubekommen“, meinte der Vorstand. Das sei auch gelungen - die erste Garnitur war am Mittwoch bereits wieder auf der Strecke von Wien nach Lienz im Einsatz. „Die weiteren werden folgen und wir werden zum Weihnachtswochenende hin die Ersatzgarnituren auf der Südbahnstrecke wieder herausnehmen können“, versprach der ÖBB-Vorstand.