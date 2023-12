Die schönsten (Bild-)Bände zum Verschenken

King Charles III. Sein Leben in Bildern

Am 8. September 2022 bestieg König Charles III. nach dem Tod seiner Mutter, der unvergleichlichen Königin Elizabeth II., den britischen Thron. Für die Queen, deren Plichtbewusstsein sie über 70 Jahre auf dem Thron gehalten hatte, kam der Gedanke einer frühzeitigen Abdankung zur Gunsten ihres Sohnes nicht infrage. Und so hält Charles den Rekord als dienstältester Thronfolger und Prinz von Walesin der britischen Geschichte. In einem Alter, in dem andere Menschen schon längst in Rente gehen, trat er nun den Job an, für den er geboren wurde. Zum Buch geht es HIER!