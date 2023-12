Sekt- und Biertipps für die Silvesterfeier

Ebenfalls empfehlenswert ist das „The Padawan - Pale Ale“ von Bierol. Die kleine, lokale Brauerei ist bekannt für seine kreative und unabhängige Braukunst. Padawan heißt „Pale Ale doing alright without a name“ und wurde 2014 in einem Online-Voting zum Biernamen für ein namenloses Bierol Pale Ale ernannt. Dieses Pale Ale ist fruchtig, irre samtig und hat alles, was ein Pale Ale braucht.