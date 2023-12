Diese Trikotnummer vergibt der KAC nicht mehr!

Fraser traf im letzten Duell doppelt

Danach wollen die Rotjacken (ohne Mursak und Hundertpfund) den Bullen wieder einheizen - zuletzt hatte es ja den 8:1-Heimsieg gegeben. „Salzburg will Revanche, wir dürfen keine Sekunde nachlassen“, sagt Stürmer Matt Fraser, der aufgedreht hat. Zwei Treffer beim 8:1 gegen Salzburg - nun jubelte er dreimal in vier Spielen, schoss in Villach das Siegestor. „Ich denke nicht nach, ziehe einfach ab“, grinst der Kanadier, der sich auf Mai freut: Da werden er und seine Gattin Lauren erstmals Eltern - es wird ein Bub: „Er soll in Klagenfurt geboren werden.“