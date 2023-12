10.000 € Strafe für falschen Christbaum-Transport

So funktioniert es richtig

Beim Transport auf dem Dach muss die gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung beachtet werden. Ragt die Ladung um mehr als einen Meter über den vordersten oder hintersten Teil des Fahrzeugs, muss dies durch eine Tafel am Auto oder am Baum gut erkennbar gemacht werden, erklärt der ARBÖ in einer Aussendung.