Festspiel-Streit geht in die nächste Runde

Im Konflikt zwischen dem Verband „art but fair UNITED“ und den Salzburger Festspielen hat sich am Montag nun die in der Causa eine zentrale Rolle spielende Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor zu Wort gemeldet. In einer „Richtigstellung“ stellen dabei Vorständin Anna-Maria Birnbauer und Geschäftsführerin Karin Wieser in Abrede, im Corona-Jahr 2020 einem Zwang vonseiten der Festspiele ausgesetzt gewesen zu sein.