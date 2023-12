„Aufrunden“: Billa unterstützt „Ein Funken Wärme“

„Aufrunden“ geht auch dauerhaft

Das mag auf den ersten Blick nicht viel sein, aber es ist die Summe der kleinen Dinge, die sich letztlich zu einem Großen zusammenfügt, mit dem geholfen werden kann. Wer regelmäßig zugunsten von Projekten der Caritas aufrunden möchte, kann das in seinem Billa-Konto online unter billa.at/aufrunden einrichten. Caritas-Präsident Michael Landau und Barbara Stöckl, Schirmherrin der „Funken Wärme“-Aktion danken für diese so wichtige Unterstützung für Menschen in finanziellen Notlagen.