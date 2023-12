QR-Code scannen, spenden und Handy gewinnen

Wichtige Hilfe für Menschen in Not

„Für Menschen mit wenig Einkommen sind die teils horrenden Energie-Nachzahlungen und erhöhte Teilbeträge eine riesige Herausforderung, die Belastung ist enorm“, erzählt Doris Anzengruber, Leiterin der Sozialberatung in Wien. Dass es für viele Menschen enger wird, zeigen auch die Zahlen. Im vergangenen Jahr gab es in den 71 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich um 50 Prozent mehr Erstkontakte als im Jahr davor.