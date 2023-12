„Im Winter läuft die Heizung auf maximal 19 Grad“

Jeder Euro hilft Menschen in Not

Die Caritas Sozialberatung half Frau B. schließlich, ihre Finanzen zu sortieren sowie eine günstigere Wohnung zu finden. Auch bei den Energiekosten konnte ihr dank der Spenden für „Ein Funken Wärme“ unter die Arme gegriffen werden. Damit wir möglichst viele Familien und Einzelpersonen in finanziellen Notlagen unterstützen können, bitten wir weiter um Ihre Spenden, liebe Leserinnen und Leser!