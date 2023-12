Neue Aktion für alle: Kleider tauschen Leute

Mützen, Schals und Jacken aller Art hängen in der Aicherpassage neben dem Makartplatz in der Stadt Salzburg an der Wand. Schon zwei Stunden nachdem der eigens gegründete Verein die Haken befestigt hat, ist die „Gwand-Wand“ voll behängt. Mit dem Projekt sollen Bedürftige, aber auch jene, die sich Gedanken über ihren Konsum machen, einen Ort finden, an dem saubere und gut erhaltene Jacken getauscht oder einfach genommen werden können.