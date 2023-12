Kommunisten treten auch in Wals-Siezenheim an

Erstmals überhaupt will die KPÖ Plus in Wals zur Gemeinderatswahl antreten. Mit Katharina Gruber (42) als Spitzenkandidatin: „Damit der nächste ÖVP-Bürgermeister nicht wieder auf diese Themen vergisst, braucht es in der Gemeindevertretung eine verlässliche Stimme für Soziales und Wohnen“, wird sie in einer Aussendung zitiert. Gruber wird jetzt mit ihrem Team Unterschriften sammeln: 140 braucht sie für das Antreten. Ab Montag will Gruber bei Info-Ständen und vor Supermärkten um Stimmen buhlen. „Mehr Auswahl am Stimmzettel ist gut für die Demokratie“, erklärt sie.