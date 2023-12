Eisbulle war auf dem Zettel von Team Canada

Trainer Oliver David bat heute, Freitag, die Eisbullen nach vier freien Tagen wieder zum gemeinsamen Eistraining. Während sieben Cracks – Philipp Wimmer reiste an, musste aber krank abwinken – am Wochenanfang beim Nationalteam in Klagenfurt andockten, spulten ein paar Bulls Extraschichten in der Eisarena ab. Allen voran Neuzugang Drake Rymsha, dessen Visum-Unterlagen seit vorgestern komplett sind. So steht Mittwoch dem Debüt bei KAC nichts mehr im Weg.