Kaminbrand von Hotelier und Mitarbeitern gelöscht

Ein offener Kamin, in der Nähe der Bar eines Hotels in Anif, war wie so oft, am Abend mit Holz befeuert. Aber offenbar brannte dieses diesmal zu schnell ab, rasch breitete sich im Kamin ein Feuer durch den Schornstein aus, das zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte - der Kamin „verkokte“.