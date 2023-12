„Schau dir an, was sich dein Kind ansieht“

Für sie organisiert der Landesverband der Elternvereine deshalb Infoabende, und will diese künftig noch verstärkt anbieten. Am Mittwoch, 18. Oktober geht ab 19 Uhr ein solcher in Online-Form mit einer Akzente-Fachfrau über die Bühne. „Viele Eltern unterschätzen, dass ihre Kinder auf alles zugreifen können. Das hat sich in der Coronazeit wegen der Isolation noch verstärkt“, heißt es aus dem Landesverband.