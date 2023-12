Bodenseepegel ist auf Rekordniveau

Am Donnerstagmittag wies der Pegel in Bregenz einen Wasserstand von 423 Zentimetern aus - das sind 34 Zentimeter mehr als der bisherige Höchstwert an diesem Kalendertag. Das langjährige Mittel wurde sogar um 119 Zentimeter übertroffen. „Üblicherweise wird ein solcher Wert nur im Sommer erreicht.